Смугасті сукні нагадують про відпочинок, тож з настанням літа вони будуть особливо актуальні. Бренд Jason Wu представили сукню-туніку з матрацними смужками, яка чудово підійде для пляжного відпочинку.

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Італійський бренд Versace показали у своїй колекції яскраву версію літньої сукні. Gabriela Hearst представили також яскравий варіант сукні помаранчевого відтінку, яка візуально нагадує поєднання боді і спідницю.



Модні сукні в смужку / Vogue



Модні сукні в смужку / Vogue

Christian Dior і Michael Kors показали у своїх колекціях базові туніки вільного крою з вертикальними смужками. Креативна директорка Марія Грація Кюрі поєднала одразу кілька відтінків смугастого візерунка, зібраного на талії за допомогою плетеного ременя. Майкл Корс виготовив максі сорочку на ґудзиках, яка чудово підійде для літніх прогулянок.



Модні сукні в смужку / Vogue



Модні сукні в смужку / Vogue

Сукня зі смугастим візерунком з’явилася у колекції Louis Vuitton. Ніколя Жеск’єр створив шовкову сукню на бретелях, яку поєднав з ломбером розміру оверсайз та туфлями в чоловічому стилі.



Модні сукні в смужку / Vogue