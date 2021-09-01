Украинская знаменитость примерила элементы школьного гардероба и даже предстала перед камерой с другим цветом волос. NK любит удивлять своих фанатов яркими образами, поэтому на 1 сентября подготовила интересный аутфит.

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Настя Каменских всегда демонстрирует безупречное чувство стиля. В своем инстаграме она часто делится ежедневными и праздничными образами. Своей 5-миллионной аудитории в инстаграме певица показала эффектный образ, который подойдет старшеклассницам.

Образ Насти Каменских

Исполнительница сделала несколько ярких кадров с букетом розовых глаустом в руках. Настя надела традиционный элемент гардероба на школьную линейку – белую рубашку, которую соединила с трендом осени – жилеткой в гусиную лапку.

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Образ звезда дополнила кожаной короткой юбкой плиссе и высокими белыми гетрами. Школьный look довершили черные лакированные лоферы. Главной изюминкой в таком аутфите стала необычная прическа NK. Исполнительница примерила фиолетовый кудрявый парик, создав милый образ с помощью булавок с разноцветными надписями.

Настя нарисовала глаза нежными светлыми тенями, а губы – коричневой помадой. В заметке звезда написала, что для нее этот день всегда будет связанным с теплыми детскими моментами.



Образ ученицы Насти Каменских / Фото из инстаграма певицы

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Образ ученицы Насти Каменских / Фото из инстаграма певицы