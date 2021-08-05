34-летняя Настя Каменских прогулялась по улочкам города Комижа, который раскинулся посреди Адриатического моря. Для вечернего выхода она выбрала яркий принт и длину мини.

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Образ Насти Каменских в отпуске

Певица надела легкую шелковую рубашку насыщенного мандаринового цвета. Ее дополнил оригинальный принт – крупный розовый горох. Каменских не стала застегивать рубашку на все пуговицы, оставив глубокое декольте.

Под яркий верх звезда подобрала белую мини-юбку с карманами и необработанным краем. Тонкий коричневый пояс подчеркнул ее стройную талию и гармонично сочетался с замшевыми ботильонами. Как настоящая туристка, Настя Каменских вышла на прогулку с рюкзаком – трендовым вязаным аксессуаром.



Настя Каменских в ярком образе / Фото из инстаграма певицы



Настя Каменских в ярком образе / Фото из инстаграма певицы

В Хорватии артистка успела сходить на свидание с Потапом. Для романтической прогулки с любимым она выбрала куда более элегантный образ – зеленое платье с пикантным декольте.