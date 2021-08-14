Настя Каменских очаровала образом с отдыха в коротком песочном платье: яркие кадры

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, недавно отправилась на отдых в Хорватию. Из солнечной страны знаменитость делилась яркими фотографиями, впрочем, она уже вернулась домой, а воспоминание о Хорватии завершила позитивным кадром в стильном наряде.

Настя Каменских считается одной из самых стильных певиц в украинском шоу-бизнесе. Она умеет удачно подчеркнуть свою фигуру, а перед поклонниками появляется всегда в новом наряде.

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В Хорватию NK отправилась еще в начале августа со своей семьей. Знаменитость весело проводила время со своими родными, публиковала фото с живописных мест и демонстрировала аутфиты своей 5-миллионной аудитории. С сегодняшнего дня у исполнительницы начинается плотный концертный график, поэтому в инстаграм-публикации она расписала свой график и поделилась милой фотографией с отдыха.

Стильный образ Насти Каменских

Для прогулки по туристическому городу Настя надела короткое платье на бретелях, которое дополнила многослойным золотистым поясом на талии. Мини-платье удачно подчеркнуло стройные длинные ноги NK и ее загар.

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Образ звезда дополнила сабо на каблуке с квадратным носком из прозрачного материала и минималистичной молочной сумкой. Волосы Настя уложила в элегантные локоны, а на лице сделала красивый макияж подчеркнув взгляд черными стрелками.

Образ певицы не остался без внимания ее поклонников. В комментариях они выражают комплименты и пишут, что Настя, как всегда, очень красивая.

"Это счастье смотреть на твои фотографии";

"Прекрасно выглядишь";

"Настя, шикарное платье";

"Очаровательная красавица";

"Какая ты красивая".



Красивый образ NK / Фото из инстаграма

Красивый образ NK / Фото из инстаграма