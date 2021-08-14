Настя Каменских считается одной из самых стильных певиц в украинском шоу-бизнесе. Она умеет удачно подчеркнуть свою фигуру, а перед поклонниками появляется всегда в новом наряде.
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В Хорватию NK отправилась еще в начале августа со своей семьей. Знаменитость весело проводила время со своими родными, публиковала фото с живописных мест и демонстрировала аутфиты своей 5-миллионной аудитории. С сегодняшнего дня у исполнительницы начинается плотный концертный график, поэтому в инстаграм-публикации она расписала свой график и поделилась милой фотографией с отдыха.
Стильный образ Насти Каменских
Для прогулки по туристическому городу Настя надела короткое платье на бретелях, которое дополнила многослойным золотистым поясом на талии. Мини-платье удачно подчеркнуло стройные длинные ноги NK и ее загар.
Образ звезда дополнила сабо на каблуке с квадратным носком из прозрачного материала и минималистичной молочной сумкой. Волосы Настя уложила в элегантные локоны, а на лице сделала красивый макияж подчеркнув взгляд черными стрелками.
Образ певицы не остался без внимания ее поклонников. В комментариях они выражают комплименты и пишут, что Настя, как всегда, очень красивая.
- "Это счастье смотреть на твои фотографии";
- "Прекрасно выглядишь";
- "Настя, шикарное платье";
- "Очаровательная красавица";
- "Какая ты красивая".
Красивый образ NK / Фото из инстаграма
Красивый образ NK / Фото из инстаграма