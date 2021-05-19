В своей коллекции бренд MSGM показали, что желтый цвет имеет стильный вид в монохромном образе. Вы можете надеть желтый топ на завязках, совместив с желтой юбкой и жакетом.

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Для вечерней прогулки можно выбрать желтое обтягивающее платье, дополнить его сабо на каблуке или босоножками и довершить объемными украшениями по примеру Versace.



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue

Jason Wu представили костюм расслабленного кроя, который можно носить не только на курорте, но и в городе. Greta Constantine показали самую эффектную платье этого сезона, Etro представили наряды рубашечного кроя с этническими узорами из нежного шелка, а Alberta Ferretti предложили полупрозрачное slip-dress для самых жарких летних вечеров.



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue

Креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли создал желтую рубашку мужского кроя, которую можно носить с джинсами, бермудами, штанами, или соло.



Одежда желтого цвета из коллекции весна – лето 2021 / Vogue