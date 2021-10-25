Самая модная куртка осени – стеганая: как ее носят инфлюенсеры

В этом сезоне стеганые куртки заняли первенство среди всей верхней одежды в гардеробе. В инстаграм-профилях модных ифлюенсеров все чаще можно увидеть стильные образы в куртках, которые прошиты крупными стежками.

Среди самых популярных оттенков преобладают белый, черный, песочный, карамельный и болотный. Среди фасонов ведущую позицию занял свободный крой.

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Инфлюенсерка Джесси Буш носит такую куртку с трикотажным костюмом, сочетая с ботинками-челси. Анук Иви надевает удлиненные стеганые куртки с платьями и высокими сапогами.



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш

Самой популярной курткой со стежками стала модель бренда The Frankie Shop. Ее примеряли стритстайл-звезды Эллен Клаэссон, Джессика Скай и Инес Сильва.



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш

Немецкая инфлюенсерка Каролина Даур выбрала длинное стеганое пальто Marc O'Polo, Тина Андреа продемонстрировала черную куртку свободного фасона Warehouse, Элли Беатрис Джосли надела объемный вариант H&M.



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш

Скандинавская модница Перниль Тейсбек вышла в свет в укороченной модели Duvetica, а британская модница Алисия Родди выбрала не только стеганую куртку, но и штаны.



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш



Инфлюенсеры выбирают в этом сезоне стеганые куртки / Фото с инстаграма блогерш