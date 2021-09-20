В пятницу, 17 сентября, на локации киевского велотрека состоялось концертное шоу ROAD украинского электронного дуэта TVORCHI. Во время исполнения трека "Іди сюда" музыканты впечатлили поклонников неожиданным сюрпризом. Они пригласили певицу Надю Дорофееву спеть с ними вместе.

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Знаменитость вышла на сцену в стильном и несколько экстравагантном аутфите, который подчеркнул ее идеальную фигуру.

Образ Нади Дорофеевой

Артистка надела черный костюм в полоску от украинского бренда LALLIÈR. Изделие состояло из укороченного жакета, который был украшен сверху сатиновым розовым бра. Юбка на высокой посадке с глубоким разрезом и серебристой бахромой была довершена минималистичным бантиком.

Обольстительный образ знаменитость довершила розовыми босоножками на высокой платформе с фактурными каблуками. Волосы Надя Дорофеева распустила, а на лице сделала макияж в коричневых тонах.

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"Tvorchi прокатили Киев по классным трекам из нового альбома! Я была очень рада поддержать ребят и спеть вместе на одной сцене! Обожаю такие спонтанные коллаборации", – отметила Дорофеева.

Реакция сети на образ Дорофеевой

"Нереально красивый наряд";

"Какая классная обувь";

"Образ просто шикарный";

"Какой наряд! Ты просто богиня".



Образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы



​Образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы



​Образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы