Надя Дорофеева вышла на сцену в кружевном платье с большими крыльями: фото дерзкого образа

Сольная певица Надя Дорофеева каждый раз удивляет своих поклонников фантастическими образами. Недавно исполнительница присоединилась к другим артистам и выступила на "Вечере премьер" в довольно смелом образе.

В субботу, 20 ноября, в Национальном дворце искусств Украины состоялся долгожданный "Вечер премьер", который традиционно проводит ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая.

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На грандиозном концертном шоу выступали популярные украинские артисты. К ним присоединилась певица Надя Дорофеева. Она удивила поклонников неожиданным сюрпризом, исполнив песню популярной группы 2000-х "Тату" – "Покажи мне любовь".

Знаменитость вышла на сцену в стильном и сексуальном и откровенном аутфите, который подчеркнул ее идеальную фигуру.

Образ Нади Дорофеевой

Артистка надела стильное мини-платье, состоявшее из бежевого кружевного боди с прозрачными вставками на животе. Стильный образ дополнила короткая кремовая юбка со складками.

Образ исполнительницы дополнили длинные молочные перчатки из кружевной ткани, которые удачно довершали платье. Любительница высоких каблуков выбрала сапоги на низком ходу. Нежный образ певицы дополняли ромашки в вьющихся волосах и пластырь на колене и лице с заклеенными цветами.

Визажисты накрасили веки серебристыми тенями и добавили в качестве элемента декора – крошечные розовые бутоны, а губы накрасили насыщенной коричневой помадой.

Кроме этого, главной изюминкой образа стали огромные белые крылья из перьев, которыми Надя Дорофеева завершила свой концертный аутфит.

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Реакция сети на образ Дорофеевой