Надя Дорофеева на премьеру фильма "Дом Гуччи" пришла в скромной одежде

Украинская исполнительница Надя Дорофеева любит покорять поклонников модными образами, впрочем, во время недавнего выхода она примеряла скромную одежду.

Надя Дорофеева – одна из самых сильных и ярких знаменитостей в украинском шоу-бизнесе. Каждый раз певица не только демонстрирует эффектные аутфиты, но и диктует тренды модницам.

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За инстаграм-страницей исполнительницы следит 5 миллионов пользователей, поэтому 31-летняя певица является для многих вдохновением для создания интересных образов.

В среду, 24 ноября, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась долгожданная премьера фильма "Дом Гуччи". На мероприятие пригласили немало украинских звезд, среди которых была Надя Дорофеева.

В гардеробе певицы есть много вещей не только от украинских дизайнеров, но и от дорогих люксовых брендов. Впрочем, на громкую премьеру фильма знаменитость выбрала не эффектный яркий образ, а скромный черный аутфит.

Она предстала перед камерами в обычном черном свитшоте, брюках и кожаном жакете. Надя надела коричневые кожаные сапоги на массивной подошве, довершив свой образ коричнево-бежевым шарфом от Gucci.

Длинные волосы певица завязала в угловатый пучок, а на лице сделала естественный макияж. Светским репортером на этой неделе в популярной программе Екатерины Осадчей стала украинская певица Джамала, которой Дорофеева сделала несколько фото.



Надя Дорофеева на премьере фильма "Дом Гуччи" / Фото из инстаграма

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Надя Дорофеева на премьере фильма "Дом Гуччи" / Фото из инстаграма



Надя Дорофеева на премьере фильма "Дом Гуччи" / Фото из инстаграма