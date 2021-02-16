Популярная украинская певица Надя Дорофеева активно развивает свою сольную карьеру и готовит для слушателей новый хит. Исполнительница опубликовала стильное фото и отметила, что написала с Потапом новую песню.

Первый трек Gorit, который выпустила Дорофеева получил неоднозначные оценки публики. Впрочем, звезда имеет бешеную поддержку поклонников, поэтому уже готовит для слушателей новую песню, которая по ее прогнозам, фанатам очень понравится.

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Дорофеева любит стильно одеваться, поэтому опубликовала в личном профиле в инстаграме новый кадр. Экс-участница группы "Время и стекло" едва ли не единственная украинская исполнительница, которая насчитывает в своем профиле 5-миллионную армию поклонников.

Образ Нади Дорофеевой

Перед камерой исполнительница DOROFEEVA красовалась в белой удлиненной рубашке оверсайз, которую довершила трендовым жилетом с желтым и голубым обрамлением. Наряд довершали белые брюки, а среди аксессуаров Дорофеева сделала ставку на чокер, который удачно вписался в ее образ.

Особую изюминку образу придавала прическа. Певица сделала два хвостика, которые перетянула резинками, разделив хвосты на несколько частей. Такой вариант прически является одним из самых популярных в 2021 году.

Звезда сделала привычный макияж выделив веки коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.

Стильный образ Дорофеевой / Фото из инстаграма