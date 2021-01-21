Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" продемонстрировала стильный образ. Исполнительница позировала в трендовых джинсах, которые весной будут на пике популярности.

Надю Дорофееву смело можно отнести к самым стильным звездам украинского шоу-бизнеса. Исполнительница часто демонстрирует своей 5-миллионной аудитории стильные образы и показывает, как правильно носить последние тенденции. Новый look знаменитость опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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Надя позировала на фоне белого шкафа в молочной шерстяной майке на бретельках и кардигане на завязках. Свой аутфит она дополнила трендовыми джинсами оверсайз. Образ Дорофеева украсила серебристым колье с кулончиком.

Исполнительница сделала яркий макияж, накрасив веки светлыми тенями, а губы – темно-сливовой помадой. Волосы Дорофеева оставила распущенными. Певица умеет интересно позировать, поэтому сделала 9 фотографий, которые скомбинировала в одно фото.