Надя Дорофеева показала роскошный аутфит из новой коллекции Elena Burenina: стильный кадр

Сольная певица Надя Дорофеева недавно представила свой новый сингл "Почему", а также одноименный клип авторства Леонида Колосовского. На интервью по случаю премьеры звезда отправилась в образе из новой коллекции от модного украинского бренда Elena Burenina.

31-летняя исполнительница предстала перед прессой в наряде из весенне-летней коллекции I AM LOVE авторства украинского дизайнера Елены Бурениной.

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Образ Нади Дорофееевой

Певица надела ультрамодный топ-бандо с хитросплетенными шнурками и высокие черные брюки с разрезами на бедрах.

Волосы артистка распустила, а образ довершила трендовыми вьетнамками черного цвета на каблуке и минималистичной сумкой Balenciaga в популярном зеленом цвете.

"Клиентка Elena Burenina – сильная и независимая, но вместе с тем чувственная и сексуальная, творческая, открытая ко всему новому. Я рада, что в этот особенный для себя день она выбрала образ нашего бренда", – отметила дизайнер.



Образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма

Напомним, коллекция Elena Burenina SS 2021 под названием I AM LOVE была представлена на главном подиуме Ukrainian Fashion Week и получила высокие оценки модной прессы. В этом году бренд отмечает свое пятнадцатилетие.

Наряды из новой коллекции Elena Burenina / Фото из инстаграма