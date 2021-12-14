Надя Дорофеева показала образ для новогоднего корпоратива: что надела звезда
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Новогодние корпоративы в разгаре, и если вы еще не подыскали особый образ, то обратите внимание на новый ауфит Нади Дорофеевой. Артистка позировала на камеру в блестящем мини-платье.
Каждая женщина на новогоднем празднике хочет выглядеть стильно и изысканно. Часто пример актуальных аутфитов показывают известные люди.
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Праздничный образ Нади Дорофеевой
Одна из тех, кто постоянно диктует тренды украинским модницам, Надя Дорофеева. На днях исполнительница позировала на камеру в блестящем мини-платье белого цвета. Такой наряд не только невероятно сверкал среди лампочек, но и подчеркнули безупречную фигуру певицы.
Платье Надя соединила с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Волосы выпрямила, а на лице сделала макияж с белыми тенями и черными стрелками на веках и чудесной помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили серьги. В целомаутфит получился очень стильным и гармоничным.
Надя Дорофеева в блестящем мини-платье / Фото из инстаграма певицы
Какие звезды уже показали праздничные аутфиты
- Светлана Тарабарова позировала на камеру в коротком пышном платье принцессы.
- Настя Каменских похвасталась фигурой в черном облегающем платье с бахромой из камушек.
- Тина Кунаки совершила эффектный выход в черном платье со шлейфом и платком.