Надя Дорофеева показала образ для новогоднего корпоратива: что надела звезда

Новогодние корпоративы в разгаре, и если вы еще не подыскали особый образ, то обратите внимание на новый ауфит Нади Дорофеевой. Артистка позировала на камеру в блестящем мини-платье.

Каждая женщина на новогоднем празднике хочет выглядеть стильно и изысканно. Часто пример актуальных аутфитов показывают известные люди.

Смотрите также Главный аксессуар к новогодним платьям – перчатки: образ показывает Надя Дорофеева

Праздничный образ Нади Дорофеевой

Одна из тех, кто постоянно диктует тренды украинским модницам, Надя Дорофеева. На днях исполнительница позировала на камеру в блестящем мини-платье белого цвета. Такой наряд не только невероятно сверкал среди лампочек, но и подчеркнули безупречную фигуру певицы.

Платье Надя соединила с прозрачными босоножками на высоком каблуке. Волосы выпрямила, а на лице сделала макияж с белыми тенями и черными стрелками на веках и чудесной помадой на губах. Среди аксессуаров look завершили серьги. В целомаутфит получился очень стильным и гармоничным.

​

Надя Дорофеева в блестящем мини-платье / Фото из инстаграма певицы

Какие звезды уже показали праздничные аутфиты