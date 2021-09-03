Надя Дорофеева очаровала эффектным образом в салатовом платье с воланами: волшебные фото

Украинская популярная певица DOROFEEVA посетила презентацию духов Miss Dior в Киеве. На светское событие знаменитость надела платье от украинского дизайнера Нади Дзяк.

2 сентября в Киеве состоялась презентация культового аромата Miss Dior, в котором главной героиней кампейна стала актриса Натали Портман. Светское событие собрало вокруг себя известных украинских инфлюенресов и знаменитостей, среди которых – Надя Дорофеева.

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Исполнительница готовится к каждому публичноу выходу крайне тщательно. В гардеробе Дорофеевой немало люксовых нарядов от зарубежных брендов, впрочем она часто выбирает одежду от украинских дизайнеров.

Для вечеринки Miss Dior DOROFEEVA выбрала платье от дизайнера Нади Дзяк. Оригинальный наряд с оборками примеряли немало украинских звезд, среди которых – Катя Осадчая, Алла Костромичова, Настя Каменских и многие другие.

Образ Нади Дорофеевой

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Перед камерами исполнительница красовалась в салатовом коротком платье с длинным рукавом. Особая изюминка дизайнера, по которому узнается ДНК бренда – габаритные оборки на платье. Платье Дорофеевой было украшено плиссированной вставкой на одном рукаве и традиционным длинным воланом на платье.

Платье знаменитость дополнила голубыми замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы Дорофеева собрала в неуклюжий пучок, надела минималистичные золотистые украшения и сделала эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд черным карандашом для глаз, а губы нарисовала коричневой помадой.

В серии фотографий, которые она опубликовала в своем инстаграме, певица показала несколько красивых кадров наедине, а также сделала фото со звездными друзьями – Дмитрием Монатиком и его женой Ириной.

"Моя жизнь – это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женском можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата", – написала DOROFEEVA в заметке.



Изысканный образ Нади Дорофеевой / Фото с инстаграма певицы





Изысканный образ Нади Дорофеевой / Фото с инстаграма певицы



Изысканный образ Нади Дорофеевой / Фото с инстаграма певицы