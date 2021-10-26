Надя Дорофеева очаровала безупречным кадром для глянца Vogue: фантастическое фото
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась эффектной фотографией со своими поклонниками. Звезда сидела в фотостудии в роскошном черном платье.
Известную исполнительницу пригласили сняться для страниц украинского глянца Vogue. Над кадрами работал фотограф Андрей Грей, а роскошные образы для певицы составила стилист Анна Гончарова.
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Новые кадры с певицей появятся в ноябрьском номере издания, который посвящен искусству быть собой и следовать своему призванию. Сняться для глянца пригласили украинскую исполнительницу, которая начала сольный проект, осознав, что способна на большее.
"Мы видели ее разной, но такой – впервые. Любуемся Надей Дорофеевой на страницах ноябрьского номера", – говорится в инстаграме MOZGI Entertainment.
Перед камерой фотографа певица искренне улыбалась. Она примеряла черное платье на тонких бретелях с глубоким разрезом. Изделие позволило подчеркнуть длинные ноги знаменитости и ее стройную талию.
Нежный образ исполнительницы дополняло минималистическое колье на шее, браслет на руке и ноге. 5-миллионной аудитории понравился кадр певицы, поэтому они засыпали ее в комментариях немалым количеством комплиментов.
- "Нереально красиво лежишь";
- "Женственность – твое все";
- "Заново влюбилась в тебя";
- "Лучше всех";
- "Очень красиво";
- "Вау, это очень красиво".
Модный образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы