Надя Дорофеева очаровала безупречным кадром для глянца Vogue: фантастическое фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась эффектной фотографией со своими поклонниками. Звезда сидела в фотостудии в роскошном черном платье.

Известную исполнительницу пригласили сняться для страниц украинского глянца Vogue. Над кадрами работал фотограф Андрей Грей, а роскошные образы для певицы составила стилист Анна Гончарова.

Смотрите также Оливия Палермо очаровала безупречным кремовым образом для Elle Сroatia: стильное фото

Новые кадры с певицей появятся в ноябрьском номере издания, который посвящен искусству быть собой и следовать своему призванию. Сняться для глянца пригласили украинскую исполнительницу, которая начала сольный проект, осознав, что способна на большее.

"Мы видели ее разной, но такой – впервые. Любуемся Надей Дорофеевой на страницах ноябрьского номера", – говорится в инстаграме MOZGI Entertainment.

Перед камерой фотографа певица искренне улыбалась. Она примеряла черное платье на тонких бретелях с глубоким разрезом. Изделие позволило подчеркнуть длинные ноги знаменитости и ее стройную талию.

Нежный образ исполнительницы дополняло минималистическое колье на шее, браслет на руке и ноге. 5-миллионной аудитории понравился кадр певицы, поэтому они засыпали ее в комментариях немалым количеством комплиментов.

"Нереально красиво лежишь";

"Женственность – твое все";

"Заново влюбилась в тебя";

"Лучше всех";

"Очень красиво";

"Вау, это очень красиво".



Модный образ Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы