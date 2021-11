Надя Дорофеева и Лера Бородина закрыли шоурум SO DODO: щемящее сообщение певицы

15:49

Певица Надя Дорофеева, а также основательница сервиса аренды платьев Oh My Look! и совладелица beauty-салона G.Bar Лера Бородина решили закрыть совместный шоурум SO DODO. Об этом в своем инстаграме сообщила поклонникам Надя Дорофеева. По словам исполнительницы, на их бизнес повлияла пандемия коронавируса.