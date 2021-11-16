В видеоролике Надя и Лера рассказали, что 5 лет назад им пришла в голову идея создать свой уникальный магазин с корейским нарядом. Уже через 5 месяцев девушки отправились в Сеул, чтобы лично выбрать вещи, которые будут представлены в их шоуруме.

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"3 года мы получали удовольствие от процесса, кураж от результата, любовь от клиентов, премии от модных журналов за "открытие года" и конечно немножечко хейта, ведь куда без него", – говорится в сообщении Нади Дорофеевой.



Надя Дорофеева и Лера Бородина закрыли шоурум SO DODO / Фото из инстаграма

В прошлом году ситуация с пандемией подтолкнула Надю и Леру к трем месяцам размышлений на тему того, куда развивать бизнес с учетом, что продолжаться в прежнем формате он технически не мог. Они придумали немало интересных идей, впрочем все это было не про SO DODO. С марта 2021 года их шоурум перестал работать.



Надя Дорофеева и Лера Бородина закрыли шоурум SO DODO / Фото из инстаграма

"10 месяцев назад перед очередным локдауном мы убрали вещи с кронштейнов, а после него уже их не вернули. 3 месяца назад мы сняли это виде.о Сегодня мы встретились, чтобы отпраздновать наш опыт, нашу дружбу, наши несбывшиеся планы и наши будущие мечты. В истории небольшого магазина с особыми вещами SO DODO мы ставим точку", – отметила Надя.

Исполнительница отметила, что такие точки бывают у каждого, и не только в бизнесе. По ее словам точка всегда, по вашему желанию, может стать троеточием и привести к чему-то совершенно новому.



Надя Дорофеева и Лера Бородина закрыли шоурум SO DODO / Фото из инстаграма

Видеоролик в постели Надя и Лера сняли не случайно. Они символически попрощались со своим бизнесом, ведь именно в постели, отдыхая после прогулки по Амстердаму, девушки решили создать совместный бизнес.

В комментариях поклонники бренда отметили, что ждут чего-то нового от креативной Нади и Леры и пожелали им творческих успехов. Певица Jerry Heil поблагодарила основательниц за то, что всегда могла найти в шоуруме интересные вещи для себя.