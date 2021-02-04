Chanel выпустил ролик о любимой музыке Коко Шанель. Видео уже разлетелось по сети, заинтересовав музыкальный вкус не только меломанов, но и поклонников легендарной кутюрье.

Источник: Harper's Bazaar

Габриэль Шанель была человеком творческим, поэтому вдохновение черпала из различных видов искусства.

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Коко Шанель – это больше, чем кутюрье. Коко Шанель – это революционная история о хрупкой женщине, которая сумела создать другое представление о мировой моде.

У нее одевались жены состоятельных мужчин, аристократки из знатных семей и влиятельные женщины Франции. Коко отличалась от местных модельеров сдержанным стилем, который при этом не терял роскошности.

Коко любила роскошные интерьеры и картины знаменитых художников. Впрочем, мало людей знает о музыкальных предпочтениях модельера. В рамках проекта Inside Chanel французский бренд подробно рассказал о музыкальном вкусе дизайнера.

В опубликованном ролике рассказывается, что слушала Габриэль достаточно разнообразную музыку от церковных гимнов до джаза в ночных клубах, от арий, сыгранных на рояле в ее салоне, до рок-концертов в Лондоне.

Отмечается, что дизайнер была поклонницей композитора Игоря Стравинского, рок-музыканта Johnny Hallyday, группы The Beatles и других.

Видеоролик с любимой музыкой Коко Шанель: смотрите онлайн