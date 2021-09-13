MTV Video Music Awards: образы самых известных звезд на красной дорожке – яркие фото

В воскресенье вечером, 12 сентября, в Нью-Йорке отгремела одна из самых популярных ежегодных церемоний награждения – MTV Video Music Awards, которая отмечает звезд премиями за лучшие музыкальные видео. В этом году событие посвящено 40-летию телеканала.

На церемонии вручения премий неожиданно появилась Мадонна. Именно она начала событие в Бруклинском центре Barclays Center.

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Поп-звезда прибыла на легендарном желтом такси, выйдя на сцену под свой хит 1990 года "Vogue" в полном кожаном образе.



Мадонна во время выступления на MTV Video Music Awards / Getty Images

К церемонии вручения присоединились немало звездных ведущих, среди которых Аврил Лавин, Билли Айлиш, Билли Портер, Конор МакГрегор, Хейли Бибер, Меган Фокс, Рита Ора.



Хейли Бибер стала одной из ведущих на MTV Video Music Awards / Getty Images

Перед камерами на красной дорожке появлялись известные успешные певцы и певицы, а также светские лица, среди которых Аврил Лавин, Эд Ширан, Пэрис Хилтон, Сиара и другие.

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Больше всего впечатлила своим образом Меган Фокс, посетив знаменательное событие в прозрачном платье. Билли Айлиш примерила длинный черный свитер с горловиной, соединив его с черной юбкой. Модель Винни Харлоу пришла в мини-шортах и короткой белой шубе.

Какими образами запомнится красная дорожка MTV Video Music Awards 2021 и красная дорожка после шоу – смотрите в фотоподборке.



Аврил Лавин на MTV Video Music Awards / Getty Images



Пэрис Хилтон на MTV Video Music Awards / Getty Images



Сиара ​на MTV Video Music Awards / Getty Images



Билли Портер на MTV Video Music Awards / Getty Images



Рита Ора на MTV Video Music Awards / Getty Images



Винни Харлоу на MTV Video Music Awards / Getty Images



Кортни Кардашян и Трэвис Баркер на MTV Video Music Awards / Getty Images



Билли Айлиш на MTV Video Music Awards / Getty Images



Меган Фокс и Колсон Бейкер на MTV Video Music Awards / Getty Images



Эд Ширан на MTV Video Music Awards / Getty Images