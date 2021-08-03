Морской бриз: стильные курортные образы инстаграм-звезд

Сезон отдыха в самом разгаре. Инстаграм-инфлюенсеры одна за другой посещают дорогие курорты и поражают своими трендовыми нарядами.

Морские и солнечные тандемы вдохновляют на создание неординарных летних образов. Делимся с вами подборкой стильных расслабленных нарядов трендсетеров.

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Что одевают фэшн-блоггеры на отдыхе

Валентина Ферраньи вместе со своим бойфрендом сейчас отдыхают в итальянской бухте Парагги. В качестве курортного наряда она выбрала расслабленые платья розовых оттенков: нежная модель длины миди с воланами и платье-клеш цвета фуксии от Dior.

Вики Радер очень быстро пришла в форму после родов и уже щеголяет своей фигурой в стильном трикотажном платье солнечного цвета от DODO BAR OR. Инфлюенсер также выбирает для отдыха шелковую модель в стиле sleep dress длины миди.

Стильную классику можно воплощать и на отдыхе. Это успешно доказывает трендсетер Пернилом Тейсбек. Она взяла с собой черное сдержанное платье и дополнила образ массивной золотой цепью. Девушка также проявляет свою любовь к классике в цветастой блузке с пышными рукавами желтого цвета.

Немка Леони Ханне уже несколько лет подряд выбирает для отдыха итальянское побережье Амалфи. На фоне невероятных пейзажей фэшн-инфлюенсер позирует в пышном желтом платье актуального кроя. Девушке также полюбился зеленый, поэтому она смело экспериментирует, сочетая в одном образе разные оттенки. Главный акцент делает на массивных босоножках неонового цвета.

Звезда стритстайла Эмили Синдлев вдохновившись морской тематикой надела пестрое платье в голубых оттенках. Ей также полюбились вязаные кроп-топы, которые она стилизует с шортами и юбками.

Каролин Даур этим летом предпочитает белое хлопковое платье с акцентами на линии плеча. Она дополнила скромный образ золотой цепочкой, сумкой шоколадного оттенка и слингбекамы в тон.

Айми Сонг на отдыхе демонстрирует свою приверженность трикотажным и вязаным тканям. Она смело экспериментирует с платьями, дополняя их стильными летними аксессуарами.

Негин Мирчалехи покоряет итальянский остров Капри в лиловом тандеме с кроп-топа и укороченной мини-юбки. Девушка добавляет оригинальности, и без того яркому образу, с помощью голубой панамки. Для отдыха она также выбрала черное воздушное платье на одно плечо с оригинальными вырезами.

Модель Карла Жинола в своих летних образах воплощает трендовые красочные платья с принтами. Она выбирает разные фасоны и смело экспериментирует с аксессуарами.