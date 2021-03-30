Легендарная итальянская актриса Моника Белуччи снова стала лицом Dolce & Gabbana. Белуччи уже несколько лет сотрудничает с этим известным брендом и является его музой. На этот раз знаменитость снялась в рекламной кампании новой коллекции сумок-бестселлеров Dolce & Gabbana.

Моника Белуччи часто участвует в съемках как для различных брендов, так и для популярных глянцев. Дочь Моники, Дева, тоже повторяет за звездной мамочкой и вдохновляет дизайнеров итальянского бренда Dolce & Gabbana, ведь стала лицом их нового аромата.

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Съемку сумок Devotion провели в Италии, близ озера Комо. Роскошная Моника появилась в объективе известного фэшн-фотографа Бронислава Симончика. Актрисе подобрали присущие ей образы элегантной и соблазнительной женщины и, конечно, теми аксессуарами, которые довели лук до безупречности, стали сумочки с изящным дизайном.



Моника Белуччи в рекламе Dolce & Gabbana / фото Dolce & Gabbana

Сдержанный образ Моники контрастирует с увлекательными видами Комо и создает чрезвычайно стильную картинку. Выразительные силуэты черных платьев Dolce & Gabbana весьма эффектно подчеркивают фигуру Белуччи, однако не омрачают главной детали – сумки Devotion.



Моника Белуччи в сотрудничестве с Dolce & Gabbana / фото Dolce & Gabbana

Известно, что дизайнеры бренда создали сумку Devotion в 2018 году. В переводе интересное название этого аксессуара означает "преданность". В концепцию сумочки вложено много смысла и ценностей Dolce & Gabbana, которые заключаются в любви, религии, вниманию к мелким деталям. Именно такой деталью и украшением является "изюминка" аксессуара – сердце, на котором выгравированы инициалы модной марки.