Моника Беллуччи впервые снялась с дочкой Девой для обложки глянца Vogue: безупречные фотографии

Роскошная Моника Беллуччи снялась с 16-летней дочерью Девой Кассель для обложки итальянского глянца Vogue. Знаменитая итальянка покорила новыми фотографиями с дочкой сердца миллионов поклонников со всего мира.

Вместе со своей дочкой Девой актриса снялась для глянца впервые. 11 лет назад кинодива Моника Беллучи стала главной героиней глянца вместе со своей дочкой Леони через пол года от того момента, когда она стала мамой.

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Тогда для глянца Vanity Fair знаменитость позировала с крохой в ее 6-месячном возрасте.



Первая фотосессия Моники Беллуччи с дочкой Леони

56-летняя звездная мама решила не терять возможности и появиться на обложке с 16-летней дочкой Девой от первого брака с французским актером Венсаном Касселем. Юная девушка уже имеет в своем карьерном активе несколько рекламных кампаний, множество фотосессий и обложек глянцев.

Популярность Девы постоянно растет. Лишь недавно в СМИ просочились кадры со съемочной площадки новой рекламной кампании духов Dolce & Gabbana. Бренд активно сотрудничает со звездной мамой и дочкой, поэтому знаменитости предстали перед камерой фотографа в платьях от любимого итальянского бренда.

Автором фотосессии выступил итальянский fashion-фотограф Паоло Роверси. Выпуск журнала посвящен 16-летним парням и девушкам, а также красоте нового поколения.

Для появления на обложке модного издания актриса и ее дочь выбрали роскошные атласные платья одного и того фасона черного цвета от Dolce & Gabbana. Платья прекрасно подчеркивают стройные фигуры знаменитостей.

Стилисты сделали Монике стильную прическу, заколов часть волос сзади заколкой, а Деве сделали две длинные косички. Визажисты нанесли на лицо яркий макияж, чтобы подчеркнуть красоту обеих итальянок.

Главный редактор глянца Vogue Italia Эмануэле Фарнети отметил, что на кадре Моника умышленно подвинулась в сторону, давая возможность молодому поколению показать себя и свои таланты.

"Символический жест Моники показывает ее желание отойти в сторону, покидая место Девы. Это жест, который заслуживает признания: освобождение места для тех, кто приходит потом (дочь, наследница) – это не то, что мы привыкли видеть очень часто", – отметил главный редактор.



Моника Беллуччи впервые снялась с дочкой Девой для глянца Vogue

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Моника Беллуччи впервые снялась с дочкой Девой для глянца Vogue