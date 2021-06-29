Знаменитость до сих пор активно снимается в многочисленных кампейнах и уверенно позирует перед вспышками сотен камер, поэтому охотно снялась для очередного глянца.

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Над съемкой работал фотограф Тием Сандер, который ранее уже неоднократно сотрудничал с Моникой. На обложке глянца актриса позирует в корсетной черном платье от любимого бренда Dolce & Gabbana. Весной модель стала лицом весенне-летней коллекции сумок Devotion.

Стилисты уложили волосы знаменитости в голливудском стиле, а визажисты подчеркнули взгляд благодаря темным теням и коричневой губной помаде.

В журнале также появились кадры, которые Тием Сандер сделал для актрисы ранее. Моника позировала в черном сплошном купальнике, белой рубашке и телесном платье. Актрисе подобрали присущие ей образы элегантной и обольстительной женщины.



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца F Magazine



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца F Magazine



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца F Magazine



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца F Magazine



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца F Magazine



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца​ F Magazine



Моника Беллуччи в фотосессии для глянца​ F Magazine