Популярная модница Рози Хантингтон-Уайтли является одной из самых известных fashion-инфлюэнсеров. Для многих модель является вдохновением, поэтому за ее каждой новой фотографией в стильном наряде в инстаграме следят свыше 13 миллионов пользователей.

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Манекенщица часто любит показывать новые streetstyle-образы с помощью серии снимков, сделанных дома у зеркала. На этот раз звезда позировала в студии, примеряя различные варианты верхней одежды. Знаменитость опубликовала 2 стильных образа, которые ей очень к лицу.

Образы Рози Хантингтон-Уайтли

Для первого образа блондинка примерила удлиненную классическую голубую рубашку, которую соединила с широкими брюками. Рози нарочно расстегнула нижние пуговицы и продемонстрировала округлившийся живот. Сверху модель надела длинное белоснежное пальто, которое идеально подойдет для любых праздничных выходов.

Модель выбрала верхнюю одежду от любимого бренда многих звезд стритстайла The Row. В образах именитой марки появляется Кендалл Дженнер, Ирина Шейк, Эльза Хоск и многие другие знаменитости.



Осенний образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюэнсера

Для второго аутфита Рози надела сапоги-колготы с круглым носком, дополнив образ черным кожаным тренчем.



Осенний образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюэнсера