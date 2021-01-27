Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала поклонникам стильное изделие из 90-х годов – крабик для волос. Знаменитость изящно стилизовала аксессуар, поэтому уже задала тренд для своей 12-миллионной аудитории.

Источник: инстаграм Рози Хантингтон-Уайтли

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли умеет не только стильно одеваться, но и демонстрировать своей аудитории актуальные аксессуары.

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Тренды на аксессуары для волос начинают возвращаться из прошлого. Сначала были декоративные шпильки и объемные резинки. Теперь пришло время носить и придумывать прически с крабиком для волос.

Прически с крабиками для волос очень удобны. Ими легко можно собрать не только длинные, но и средние и даже короткие волосы.

Дизайн заколок-крабиков может быть лаконичным и утилитарным. Впрочем, такие заколки бывают щедро декорированы стразами и другими элементами, поэтому выбирайте такие, которые вам больше по вкусу.

Прическа, созданная с помощью трендового крабика для волос, будет фантастически многофункциональной в 2021 году. Вы можете надевать любимые джинсы с кардиганом, чтобы создать более повседневный и непринужденный образ. А чтобы выглядеть празднично и кокетливо, наденьте короткое платье и сделайте расслабленную прическу, заколов волосы крабиком.

Рози Хантингтон-Уайтли диктует тренды всем модницам мира, поэтому уже показала в своем инстаграме стильное фото. Модель позировала в белоснежном вязаном свитере с естественным макияжем.

Свои белокурые волосы знаменитость закрепила молочным крабиком, распустив пряди спереди. Такой нежный образ украшали круглые золотые серьги с массивной жемчужиной.

В сети некоторые модные инфлюэнсеры уже также включают крабик в свои аутфиты. В частности, не упустила возможность опробовать новый тренд португальская стилистка София Коэльо.