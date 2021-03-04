Знаменитости и супермодели начали массово носить стринги, которые умышленно выглядывают из-под брюк, и спровоцировали давно забытый тренд из 2000-х, который уверенно возвращается в моду в виде наряда, обуви, аксессуаров и даже причесок.

Зародился тренд на показ стрингов в начале зимы, когда представители модной индустрии определили самое сексуальное платье зимы – им стало изделие с открытой спиной вплоть до ягодиц. Чувственным платьем дизайнеры вдохновились образом Мирей Дарк из фильма "Высокий блондин в черном ботинке" и создали похожий фасон, который понравился всем знаменитостям.

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Впервые задала тон модному тренду этого года певица Бейонсе, которая позировала на декабрьской обложке британского глянца Vogue в красном платье модельера Кристофера Джона Роджерса, надев трусики Agent Provocateur, украшенные кристаллами. Именно они ей послужили украшением.

Впоследствии в таком платье можно было увидеть светскую львицу Ким Кардашян, которая в своем инстаграме продемонстрировала платье из новой коллекции Givenchy весна – лето 2021. Открытая спина и красные полоски трусов подтвердили возвращение тренда.

Стоит отметить, что тренд на демонстрацию своего нижнего белья – не новинка. В начале 2000-х годов мода на открытые стринги была уже повсюду: в повседневных образах Пэрис Хилтон, Аврил Лавин, Холли Берри и других звезд, а также в коллекциях дизайнеров.

Даже несмотря на то, что тренд возобновился лишь в этом году, такие знаменитости, как Хейли Бибер, Кайли Дженнер, Белла Хадид и многие другие, внедряли в своих гардеробах демонстрацию белья намного раньше.

Данные изменения происходят в рамках действующей эпохи постмодернизма – массовой культуры, что занимается переосмыслением ранее созданных типажей и стандартов.

Учитывая популярность бра, кроп-топов и различных декоративных бюстгальтеров, которые уже давно перестали быть исключительно нижним одеждой, открытые стринги вполне могут закрепиться в гардеробе.