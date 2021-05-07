Стиль модели Хейли Бибер выделяется среди других, так как девушка имеет безупречный вкус и умеет выбирать интересные акценты в своих образах. В гардеробе 24-летней красавицы можно найти много смелых и необычных трендов, которые покоряют сердца модниц с каждым ее выходом в свет.

Смотрите также Итальянская мода: 9 самых стильных образов именинницы Кьяры Ферраньи, которые можно легко повторить

Весной погода часто бывает капризной, поэтому после укороченной блузы на завязках, которую Хейли соединила с белыми босоножками, пришло время и для тренчкота. Папарацци "подловили" новый выход знаменитости в стильном бежевом образе.

Аутфит Хейли Бибер

В своих образах Хейли часто смешивает классику со спортивным стилем, в результате чего получает трендовый аутфит.

Современная икона стиля надела белую базовую футболку, которую соединила с бежевыми штанами. Образ жена Джастина Бибера дополнила классическим тренчем Burberry и стильными белыми кроссовками Nike. Стоит отметить, что бежевый тренч всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды.

Монохромный аутфит знаменитость дополнила черными солнцезащитными очками. Модель не забыла об изяществе и подчеркнула образ минималистичными золотистыми серьгами и сумкой-хобо на плечо изумрудного цвета. Образ, который выбрала Хейли Бибер, идеально подойдет для прогулки по городу.



Стильный образ Хейли Бибер / Legion Media