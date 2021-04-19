Велосипедки снова вернулись в моду. Свидетельством этого являются многочисленные аутфиты инфлюенсеров, которые удачно выгуливают этот элемент гардероба со свитшотами и джемперами.

В этом сезоне без велосипедок просто не обойтись. Они принадлежат к спортивному стилю, поэтому стилисты рекомендуют сочетать их со свитерами, свитшотами, джемперами, худи или жакетами.

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Велосипедки – это лосины, только укороченные, а именно лосины и леггинсы со штрипками занимают в этом сезоне особое место.

Облегающие спортивные шорты вышли из спортивных клубов на городские улицы и громко заявили о себе еще в 2019 году. В этом сезоне велосипедки покоряют еще больше пространства и заставляют стилистов и фешн-блоггеров придумывать новые необычные образы, которые включают в себя нестареющую классику и абсолютно новые тренды.

Как и с чем их носить на своих примерах показывают модные инфлюэнсеры. К примеру, португальская стилистка София Коэльо надевает черные велосипедки с зеленым свитшотом оверсайз, британская модница Алисия Родди сочетает велосипедки с молочным кадриганом, а Эмили Синдлев разбавляет их ярким оранжевым свитшотом.

Спортивные образы девушки дополняют большим количеством украшений и броскими сумками. Также для создания интересного аутфита выгодно сделать красивые прически.

Для минималистичного образа подойдет лаконичная узел или хвост, а чтобы придать луку трендовости сделайте мальвину, прививайте волосы собраны в крабик, или же прикрепите к хвосту маленькие резинки. Такая прическа весной особенно популярна.

Также обратите внимание на головные уборы. Сейчас ультратрендовою считается бейсболка, панама и косынка. С их помощью вы получите безупречные и стильные образы.