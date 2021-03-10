Модный показ в аэропорту: коллекция Balmain осень – зима 2021/2022
Осенне-зимнюю коллекцию одежды креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен представил в большом ангаре в аэропорту "Шарль-де-Голль", выпуская моделей с крыла самолета.
Источник:Vogue
Создавая коллекцию, креативный директор пофантазировал не только на тему будущего, но и создал наряды, отсылаясь к теме путешествий.
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По словам Рустена, источником вдохновения для новой коллекции послужили послевоенные перелеты Пьера Бальмена, который после основания модного Дома отправился покорять США, Великобританию и даже Австралию.
Коллекция была условно поделена на две части: одна была навеяна формой пилотов и авиамехаников, а вторая – одеждой джетсеттеров прекрасного будущего, которые с радостью полетят первыми куда-нибудь на отдых, когда пройдет пандемия.
В коллекции представлено большое количество серебряных брюк, юбок, жакетов и платьев. Модели дефилировали в армейских пальто с золотыми пуговицами, куртках-авиаторах, летных костюмах, платьях из парашютного шелка и брюках цвета хаки.
Рустен не забыл добавить в коллекцию свою любимую бретонскую полоску, которая разместилась на укороченных свитерах и мини-платьях.
Не обошлось и без использования принта-монограммы PB (сокращенно от Pierre Balmain) 1970-го года, который стал фирменным элементом приталенных жакетов с большими наплечниками и флюоресцентных оттенков, в которые были окрашены трикотаж и некоторые модели верхней одежды.
В аксессуарах читалась тема путешествий – в чемоданах, шляпных коробках и дорожных сумках, а также в миниатюрных сумках, напоминающих форму круглых надувных подушек, которые спасают от бессонницы пассажиров в ночных рейсах.
В заключение шоу Рустен сказал, что он создавал эту коллекцию под влиянием двух конкурирующих сил: "любить свое настоящее, но также быть в ожидании от своего лучшего будущего".
Коллекция Balmain осень – зима 2021/2022
Коллекция Balmain осень – зима 2021/2022
Коллекция Balmain осень – зима 2021/2022
Коллекция Balmain осень – зима 2021/2022
Коллекция Balmain осень – зима 2021/2022
Показ коллекции Balmain осень – зима 2021/2022: смотрите видео
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