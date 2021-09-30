Американская модель постоянно находится в центре внимания, поэтому в свободное от работы время любит скрывать от публики свое лицо. С начала карантина Джиджи гуляет по улицам в защитной маске и солнцезащитных очках, впрочем, папарацци все равно узнают знаменитость.

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Неоднократно модель дополняла свои аутфиты панамами из овчины. Джиджи имеет в гардеробе изделия классических цветов, а также яркие модели, которые добавляют особую изюминку ее наряду. После очередного показа звезда отправилась в отель за вещами в стильном аутфите, который может повторить каждая модница.

Образ Джиджи Хадид

Второй месяц осени становится заметно холоднее, поэтому легкими бомберами и куртками-"косухами" уже не обойтись. Манекенщица в этом сезоне сделала ставку на меховую куртку оверсайз молочного цвета с большими накладными карманами и воротником. Под низ она надела бледно-коричневый вязаный свитер.

Образ знаменитости дополнили широкие коричневые джинсы со стильным массивным разрезом на колене. Под кэжуальный стиль Джижди подобрала серые замшевые кроссовки Nike.

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Модель подбрала к образу объемную кожаную сумку-тоут черного цвета и завершила образ ярким головным убором – желтой меховой панамой. Хадид надела защитную маску и добавила к аутфиту черные солнцезащитные очки.



Модный образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма



Модный образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма

Впоследствии фанаты увидели американку в аэропорту. Она примерила белые спортивные штаны, короткие коричневые угги и синюю бейсболку. Свой образ она дополнила длинным оранжевым шарфом.



Модный образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма