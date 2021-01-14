Этой зимой среди трендов оказались шерстяные кардиганы. Особой популярностью пользуются изделия украшены необычными пуговицами, усыпанные сверкающими камнями, или украшенные бахромой.

Больше всего пленили ленты социальных сетей укороченные кардиганы в стиле 90-х. Они стали главной вдохновляющей альтернативой свитера грубого плетения, пишет Vogue.

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Главной поклонницей ярких и необычных кардиганов следует считать датскую модницу Эмили Синдлев. В своем стиле Эмили признает только один ориентир – женственность. На пути к безупречным образам она не останавливается ни перед чем. Синдлев обожает обувь на шпильках, даже зимой виртуозно сочетает шелковые платья с массивными ботинками.

Эмили Синдлев – одна из икон стиля Копенгагена. В ее гардеробе можно найти стильную модель кардигана с вишнями от Gucci и ярко-красный кардиган с яркими пуговицами от Alessandra Rich. Такой кардиган стилист предлагает сочетать с брюками из металлизированной кожи.

К своему гардеробу укороченные кардиганы добавили креативный директор бренда Rotate Жанетт Мэдсен, Анук Ив, Лаура Битллок и Айлин Кениг.