Хит этой зимы – шерстяной кардиган: учимся носить на примере модных блоггеров
Этой зимой среди трендов оказались шерстяные кардиганы. Особой популярностью пользуются изделия украшены необычными пуговицами, усыпанные сверкающими камнями, или украшенные бахромой.
Больше всего пленили ленты социальных сетей укороченные кардиганы в стиле 90-х. Они стали главной вдохновляющей альтернативой свитера грубого плетения, пишет Vogue.
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Главной поклонницей ярких и необычных кардиганов следует считать датскую модницу Эмили Синдлев. В своем стиле Эмили признает только один ориентир – женственность. На пути к безупречным образам она не останавливается ни перед чем. Синдлев обожает обувь на шпильках, даже зимой виртуозно сочетает шелковые платья с массивными ботинками.
Эмили Синдлев – одна из икон стиля Копенгагена. В ее гардеробе можно найти стильную модель кардигана с вишнями от Gucci и ярко-красный кардиган с яркими пуговицами от Alessandra Rich. Такой кардиган стилист предлагает сочетать с брюками из металлизированной кожи.
К своему гардеробу укороченные кардиганы добавили креативный директор бренда Rotate Жанетт Мэдсен, Анук Ив, Лаура Битллок и Айлин Кениг.
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