Согласно институту цвета Pantone – оттенок миндального масла является одним из наиболее актуальных этой зимой. По цвету миндальное масло напоминает слоновую кость и содержит в себе оттенки белого и золотисто-медового. Как искусно одеваться в этот цвет показывает блогерша из Амстердама, основательница косметического бренда Gisou Негин Мирсалехи.

Инфлюенсерка сочетает оттенок миндального масла с коричневым, бежевым и белым нарядом.

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Недавно Негин поделилась в своем инстаграме кадром, где она гуляет по заснеженному Амстердаму в пуховике Nicole Benisti, вязаной шапке KCST, белых спортивных брюках и в массивных ботинках Moon Boot.

"Моя цветовая гамма в последнее время", – отметила девушка, позируя в свитере и юбке миндального оттенка.

Миндальный Мирсалехи стилизует также с черным цветом. Жакет Zara она сочетает с шерстяной водолазкой, леггинсами и винтажной сумкой Chanel.

Учитывая тот факт, что совсем скоро мы расстанемся с зимой, дизайнеры советуют не отказываться от одежды в этой цветовой гамме. Наряд оттенка миндального масла будет дарить ощущение уюта и теплоты в холодный период, а ближе к теплым и солнечным дням придаст свежести.