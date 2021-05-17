Ранее панамы считались исключительно аксессуаром для пляжного стиля, впрочем, сейчас трендсеттеры активно их надевают и миксуют с городской одеждой.

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Для теплого времени года подойдут изделия, выполненные из легких натуральных тканей – хлопка или льна. Выбирайте на лето панамы светлых цветов, ведь они лучше защищают от солнца.

В своих коллекциях дизайнеры показали различные варианты головного убора для любой погоды и одежды. Эдди Слиман для бренда Celine создал панамы из плотного хлопка и яркой кожи. Такие изделия прекрасно сочетаются с джинсами и бомберами, а также с юбками и кардиганами. Бренд Sandro молочную панаму соединил с трикотажным боди и рубашкой в ​​этническом стиле.

Стоит отметить, что уже летом особую популярность получит панама, выполненная в технике кроше. Плетеный аксессуар в различных цветах выбирают Белла Хадид, Эльза Хоск, Оливия Руайом и Бланка Миро.

С панамой прекрасно смотрятся платья длины макси, льняные сарафаны, объемные джинсы, шорты бермуды и денимовые изделия. Впрочем, панаму можно сочетать с чем угодно: со спортивной курткой, свитшотом в стиле оверсайз, брюками или костюмом, поэтому выбор остается только за вами.



Стильные летние панамы​ / Vogue



Стильные летние панамы​ / Vogue



Стильные летние панамы​ / Vogue



Стильные летние панамы​ / Vogue



Стильные летние панамы​ / Vogue