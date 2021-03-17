Модные и стильные жакеты уже давно стали неотъемлемой частью не только делового стиля, но и повседневного. Жакеты прекрасно дополняют любые образы и служат отличной альтернативой кардиганам. Идеальный женский жакет – это соотношение кроя, модного фасона, качественного материала и удачного цвета.

Жакеты являются тем элементом гардероба, вокруг которого обыгрывается все весенний наряд, ведь их можно надевать с джинсами, брюками, платьями, юбками, комбинировать с сапогами, кроссовками и туфлями на каблуках.

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Дизайнеры считают, что модные жакеты – это основа женского гардероба, поэтому их необходимо включать в свои лучшие аутфиты, создавая великолепные тандемы в разных стилях и fashion-течениях.

Расслабленные формы

Расслабленные формы в своих коллекциях представили многие дизайнеры. Строгие и четко выверенные силуэты бренды решили немного отложить в пользу непринужденных и свободных фасонов. Жакеты свободной формы чаще всего встречается на модницах, которые используют этот элемент гардероба в повседневной жизни.



Модные весенние жакеты / Vogue

Укороченные

Этой весной в моде жакеты до талии. Визуально они будут добавлять несколько сантиметров роста, а также выделяться на фоне других фасонов.

Укороченные жакеты несколько сезонов подряд пробивались в гардеробы модниц, но уже этой весной они имеют все шансы всем быть по вкусу. Укороченный жакет можно носить с мини-юбками, сапогами, джинсами, худи и кроссовками.



Модные весенние жакеты / Vogue

Оверсайз

Как и раньше, маскулинные жакеты все еще в тренде. В своей коллекции Versace показали синий пиджак мужского покроя в строгую полоску, который когда-то в 1990-х носила Синди Кроуфорд. Valentino представил белый двубортный жакет, который дизайнер советует носить с полупрозрачной блузой и широкими джинсами.



Модные весенние жакеты / Vogue

С заходом

Для поклонников приталенных жакетов дизайнеры представили интересную альтернативу – жакет с заходом. Вместо того, чтобы приталивать однобортные жакеты, дизайнеры применили новый стилистический прием и показали жакеты, которые можно обмотать вокруг талии. Некоторые из них можно зафиксировать кнопками на уровне талии, а некоторые – с помощью ремня.



Модные весенние жакеты / Vogue

Яркие оттенки

С приходом тепла и солнечных дней дизайнеры предлагают сочные оттенки и яркие принты. Этой весной самым популярным считается неоновый жакет травянистого цвета.



Модные весенние жакеты / Vogue