Советы Ольги Фреймут по гардеробу
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Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут любит стильно одеваться, поэтому может дать поклонникам советы относительно того, как правильно подбирать одежду и чего категорически не должно быть в гардеробе каждой модницы.
Украинская телеведущая и журналистка опубликовала стильный кадр, на котором позировала в фиолетовом платье с глубоким вырезом и синей рубашке в красные точки. Телеведущая уложила волосы волнами, а на лице сделала насыщенный макияж.