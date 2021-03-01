Украинская телеведущая и журналистка опубликовала стильный кадр, на котором позировала в фиолетовом платье с глубоким вырезом и синей рубашке в красные точки. Телеведущая уложила волосы волнами, а на лице сделала насыщенный макияж.

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Знаменитость накрасила губы красной помадой, а глаза подчеркнула черными тенями. В публикации модница отметила, чего категорически не должно быть в гардеробе стильных девушек.

– Одежды вашего размера. По словам Ольги Фреймут, если вы влезли в платье, то это не значит, что оно вам подходит.

– Высокие сапоги до ягодиц могут носить только рыбаки

"Футболки с глуповатыми надписями: "Ура, у меня биполярка", или "Пиво – лучше, чем вода". Вообще футболки с надписями. Вы же не доска для объявлений, а леди. Также откажитесь от рваных джинсов и залатанных на современный лад", – написала телеведущая.

– Очень модные вещи модного бренда Ольга Фреймут советует не надевать. Есть риск, что встретите своего двойника. Телеведущая советует покупать одежду в маленьких магазинах во время путешествий. У нее всегда будет аура города.

– Не сочетать короткую юбку с декольтированными блузами, шпильками и праздничной высокой фризурой.

"Отказывайся от вещей на распродаже, только потому, что они выгодны. Если их никто не купил – на это есть причина, возможно, с ними что-то не так. То, что на кальсоны скидка 80% – еще не сигнал их приобрести", – отметила Фреймут.

– Не надевайте то, что нужно постоянно распрямлять, заправлять, ведь у вас будет нервный вид.

"Если фигура не идеальна – массивный животик, складки на спине, целлюлит. Не носите белые облипшие джинсы, без подкладки просвечивающие юбки, одежду из атласа. Выставляйте на показ лишь ту часть тела, которая у вас идеальна – плечо, ноги, декольте, нос", – написала телеведущая.

– Не переусердствуйте с винтажем. На каждую отсталую во времени вещь должна быть современная, которая даст знать, что вы в адеквате.

Стильные образы Ольги Фреймут