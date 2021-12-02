Головной убор зимой нужно нам, чтобы защитить голову, уши и волосы от резких перепадов температур. Шапки играют главную роль в морозную погоду. Сейчас кроме защиты головные уборы служат интересным дополнением к нашим образам, помогая проявить индивидуальность.

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Кроме привычной для нас шапки и панами этой зимы в моду войдет балаклава. Такой головной убор для нас еще достаточно необычен, впрочем его активно уже начинают носить звезды стритстайла.

Шапка бини

Шапка бини – самая любимая и популярная модель среди молодежи. Такой шапкой можно завершать не только спортивные, кежуальные, но и изысканные образы.

Чтобы выглядеть стильно – откажитесь от шапок с разнообразными пайетками и блестками, выберите однотонную модель, которую легко соединить с верхней одеждой. Эти шапки достаточно удобны в использовании, потому на сезон можете приобрести несколько единиц.



Актуальные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма

Панама

В последнее время панамы стали такими же востребованными, как шапки. Стильные изделия из овчины прекрасно дополняют пушистые шубки или дубленки. Эмили Ратаковски в последнее время начала надевать габаритные панамы леопардового и классического цвета. Коллекцию обычных минималистичных панам можно присмотреть у шведской модели Эльзы Госк.



Актуальные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма



Актуальные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма

Балаклавы

Стилисты уже назвали балаклаву самым стильным головным убором зимы. Балаклавы для осенне-зимнего сезона в своих коллекциях показали бренды Miu Miu, Raf Simons, Dolce & Gabbana и многие другие. Скандинавская инфлюэнсерша Каролин Бломст вписала голубую балаклаву в темно-коричневое зимнее пальто.

Актуальные головные уборы на зиму / Фото из инстаграма