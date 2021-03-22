С приходом весны свой гардероб стоит пополнить модными платьями. Именно такой женственный элемент гардероба привлекает немало внимания в теплый период года. Модные инфлюэнсеры уже начинают примерять на себе романтичные платья, которые будут актуальными в этом сезоне.

Весной на модную арену выходят серебристые, платья в цветы, с объемными рукавами и даже сексуальные с вырезами и полупрозрачные.

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Если вы еще не нашли свое идеальное платье на этот сезон, то советуем обратить внимание на трендовые платья именно весеннего периода. Магазины масс-маркета предложат покупателями интересные варианты платьев, поэтому выбирать будет из чего.

Трендовые платья весны

С вырезами

"Если вы поклонница элегантности и "новой сексуальности" – этот тренд однозначно для вас. Особенно изысканно смотрятся однотонные платья без лишнего декора, зато с обнаженной спиной или же вырезами на талии", – пишет школа стиля.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Полупрозрачные

Не считайте полупрозрачные платья слишком откровенными. Не обязательно выбирать платье целиком из прозрачного материала, достаточно хотя бы одного элемента. Будет выглядеть такой образ очень женственно.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio

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В цветы

Стилистка Андриана Грицань отмечает, что цветочный принт снова заполонил подиумы. Платья с мелкими полевыми цветами или абстрактными изображениями растений сегодня можно найти повсюду. Такая модель особенно выигрышно будет смотреться в комбинации с полярными, гранжевыми или спортивными элементами образа.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio

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Мини

"Любимый вариант любительниц демонстрировать стройные ножки снова на пике популярности. Рекомендуем на каждый день комбинировать с низким каблуком или же другими, более сдержанными элементами аутфита (к примеру, с блейзером и балетками или лоферами), чтобы несколько снизить градус сексуальности", – говорится на инстаграм-странице школы стиля.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Серебристые

Серебристые платья – тренд весны-лета 2021. Такие платья не обязательно надевать на вечеринки, наоборот – сочетайте с кэжуальной обувью и аксессуарами.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio

С сетчатыми элементами

Платье с сетчатыми элементами сразу привлечет внимание всех к вашему аутфиту. Сетка может быть из бисера, вязаная или нашита поверх основы платья. Именно геометрия такой модели завораживает взгляды окружающих.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio

С объемными рукавами

"Активные рукава остаются с нами еще минимум на 1-2 сезона. Важно, чтобы другие элементы и детали платья не были слишком активными, ведь есть вероятность переборщить с акцентами в аутфите", – пишет стилистка.



Стильные платья этой весны / Фото из инстаграма Pump Your Studio