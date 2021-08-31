Модные образы на осень: стильные сочетания показывает датская блогерша Перниль Тейсбек

Скандинавская стилист и модная блогерша Перниль Тейсбек уже давно зарекомендовала себя среди топовых fashion-инфлюенсеров. Инфлюенсер к осеннему гардеробу подходит с особой тщательностью, ведь ей важно, чтобы вещи хорошо сочетались между собой. Уже сейчас в ее инстаграме можно проследить модные образы, которые можно примерить в первые недели сентября.

Перниль Тейсбек замужем за основателем бренда спортивной и водонепроницаемой одежды Rains Филиппом Лотко, и воспитывает от него троих детей. В перерыве между материнством инфлюенсер делится со своей 1-миллионной аудиторией модными секретами и стильными образами.

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Жизнь с основателем бренда одежды для Перниль дает о себе знать, поэтому она часто создает капсульные коллекции с любимыми брендами. Любимица стритстайл-фотографов запустила линейку обуви с брендом Gia Couture, а уже весной эту коллаборацию повторила Рози Хантингтон-Уайтли.

Уже в октябре 2021 года в масс-маркете Mango появится капсула от стилиста. Перниль создала 20 базовых предметов одежды и аксессуаров. В коллекции представлены шелковые топы в бельевом стиле, жакеты, костюмы и кепки. Цветовая палитра выдержана в нейтральных тонах, среди которых главную роль играет черный с добавлением свинцово-синих оттенков.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Сейчас Тейсбек – креативный директор проекта Social Zoo, который занимается продвижением брендов и организацией мероприятий во время Недели моды. Перниль также выпустила книгу Dress Scandinavian, в которой делится с модницами секретами относительно правильного наполнения гардероба. Впрочем для того, чтобы вдохновиться ее стилем, стоит всего лишь посмотреть на фотографии в инстаграме.

Перниль обожает тренды и показывает, как их правильно комбинировать с базовыми элементами гардероба. Обратите особое внимание на свитер в полоску, который этой осенью будет играть ведущую роль, жакет с мужского плеча и свитер с удлиненными рукавами, который стал настоящей взрывной новинкой на показе Balmain.



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы на осень Перниль Тейсбек / Фото из инстаграма инфлюенсера