Модные женские костюмы не ограничиваются лишь жакетами и брюками базового кроя. В современном мире костюм должен подходить для работы в офисе, для прогулок или романтических свиданий. Какие модели брючных костюмов будут актуальны в этом году – читайте дальше.

Главной чертой костюмов в 2021 году является универсальность, поэтому большинство женских костюмов, которые будут модными в этом году, выполнены из комфортных тканей и мягких силуэтов.

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Тренды костюмов 2021

Расслабленный силуэт

Модель такого костюма без структурированных плеч и ремней. В основном в таких костюмах плавные линии и свободный крой. Они прекрасно подойдут для офисных совещаний и для прогулки по городу.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Брючный костюм

Стильный брючный костюм – это классика делового стиля, которая уже давно перестала использоваться исключительно для офисных дресс-кодов. В этом году классический крой дизайнеры обогатили лаконичными деталями. Это может быть оригинальная застежка или разрезы на рукавах.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Костюм с удлиненным жакетом

Удлиненный жакет – это экстравагантный вариант, который приходит на замену двубортному жакету. Модель, которая напоминает короткое пальто – поможет создать межсезонную капсулу.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Костюм с широкими брюками

Те, кто следят за модой, могли заметить, что брюки свободного покроя, которые сидят ниже линии талии – доминирующий силуэт в 2021 году.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Костюм с жакетом кимоно

Жакет-кимоно – это симбиоз этнических мотивов и расслабленного силуэта. Бренд Dior предлагает носить кимоно вместо жакета. Менее формальный, чем классический верх брючного костюма, жакет-кимоно создает более непринужденный и оригинальный образ.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Пижамный костюм

Пижамный костюм – это отголосок карантинных месяцев, которые мы пережили в 2020 году. Такие костюмы представлены в сдержанных цветах и нейтральных тонах. Пижамные костюмы выполнены из легких тканей, поэтому станут идеальным комплектом для непринужденных прогулок.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Костюм с шортами

Летом особенно популярными будут костюмы с шортами или бермудами. Если вы хотите комфорта и универсальности, то выбирайте костюм с бермудами, а если хочется смелых экспериментов – надевайте мини-шорты, которые представила датская модель на показе Versace. Идеальным миксом под шорты летом станет топ-бюстье или бралет.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Костюм с юбкой

В этом году актуальными будут костюмы не только с юбкой длины миди, но и с укороченным жакетом и мини-юбкой. Чаще всего последний вариант встречался с твида, но и другой материал будет не менее трендовым.

На кутюрном показе Chanel, который проходил в Гран-Пале Виржини Виар представила множество характерных для бренда костюмов, которые будут популярными в этом сезоне.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Комплект с длинной рубашкой

Дизайнеры представили новинку, в которой главную роль возглавляет настолько длинная рубашка, что она имеет все шансы быть платьем. Свободный крой подарит универсальность, а тонкие полупрозрачные шелковые ткани позволят создать многослойные комплекты.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide

Костюм с укороченным жакетом

Короткие жакеты снова вернулись в моду. Streetstyle модных столиц демонстрирует смелые комбинации коротких жакетов с широкими брюками и юбками.



Актуальные костюмы 2021 года / Milan Style Guide