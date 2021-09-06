Каждый сезон институт цвета Pantone выделяет главные оттенки года и сезонов – весенне-летнего и осенне-зимнего.
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По словам представителей Pantone в осенне-зимнем периоде 2021-2022 будут преобладать оттенки, которые лучше сочетаются между собой.
В палитру вошел синий Mykonos Blue, который напоминает всем об отпуске в Греции. Желтый – цвет надежды и главный цвет 2021 в паре с серым. Коричневый, терракотовый и нежно-розовый – базовые цвета для осени. Они символизируют тишину и покой.
Также эксперты предсказывают триумфальное возвращение фуксии в гардеробы модниц. Уже сейчас звезды стритстайла вытеснили из своих гардеробов трендовый розовый, который уже успел всем надоесть, выбрав яркую фуксию.
Все представленные цвета и сочетания, по прогнозу экспертов, будут популярны в течение всего осенне-зимнего сезона 2021-2022. Использованные оттенки из палитры базируются на анализе Нью-Йоркской Недели Моды.
Осенняя палитра Pantone
Коричневый
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Бледно-голубой
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Миконосный синий
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Терракотовый
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Нежно-розовый
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Фуксия
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Приглушенный зеленый
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Огненно-красный
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio
Солнечно-желтый
Модные цвета осень – зима 2021/22 / Фото с инстаграма Pump Your Studio