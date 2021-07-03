Модные черные платья из коллекций весна-лето 2021: подборка стильных изделий

Маленькое красивое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки. Универсальное платье, которое создала француженка Габриель Шанель почти 100 лет назад, не теряет своей актуальности до сих пор. Каждый сезон дизайнеры демонстрируют в своих коллекциях черное платье, которое спасет в любых ситуациях.

Первое платье Коко Шанель из черного крепа имело скромный силуэт и длинные рукава. Даже несмотря на ее консерватизм, изделие стало настоящим прорывом в мире моды. За это время черное платье трансформировалось множество раз, поэтому теперь не похоже на первоначальную модель 1926 года. Впрочем, до сих пор является популярным среди модниц.

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Сейчас черное платье не считается элементом вечернего дресс-кода. Его можно смело надеть на прогулку с друзьями, на первое свидание или на светское мероприятие.

В свое время черное платье обожали Грейс Келли, Одри Хепберн и принцесса Диана. Леди Ди после развода с принцем Чарльзом запомнилась своим смелым выходом в бархатном миниплатье с открытыми плечами Christina Stambolian, что противоречит всем канонам королевского дресс-кода.

Это платье вошло в историю как "Мстительное" и стало примером того, как должна выглядеть женщина после развода с мужем. Интерпретаций маленьких черных платьев, как у принцессы Дианы, сейчас можно найти немало.



" Мстительное " платье принцессы Дианы / Vogue

"Маленькое черное платье" на самом деле не имеет ничего общего с размером изделия. Прежде всего это многофункциональное платье, которое можно носить на короткий или длинный рукав, на бретелях или без них, мини- или мидидлины, с балетками, босоножками или сапогами.

В коллекции весна – лето 2021 дизайнеры представили много интересных вариантов, которые можно взять на заметку. Бренд Chanel показал ультрамодное платье выполненное в технике кроше. Чтобы чувствовать себя королевой вечеринки, надевайте платье, которое представила Белла Хадид на показе Mugler.



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue

Платье прямого кроя Saint Laurent идеально впишется в деловой гардероб, а платье с большим бантом на талии – идеальный вариант для торжественного события.



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue



Актуальные платья из коллекций весна - лето 2021 / Vogue