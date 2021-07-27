Этим летом дизайнеры советуют сосредоточиться на цветовой гамме брюк, а фасон выбирать по типу телосложения. В масс-маркете можно легко найти широкие брюки-палаццо, узкие модели с разрезами возле косточек, штаны-бананы и модели на низкой посадке из нулевых.

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Белые брюки чаще всего носят в теплое время года, поскольку летом в них не жарко, они подходят абсолютно всем и легко сочетаются с любым гардеробом.

Девушки, которые работают в офисе, могут выбрать для себя широкие брюки, которые удачно впишутся в деловой дресс-код. Модницы, которые любят практичные белые брюки, могут носить их с каблуками, а брюки-бананы можно носить с кедами или сандалиями.

Белые брюки очень любили носить модные иконы XX века. Американская актриса Одри Хепберн любила надевать белые брюки-кюлоты с минималистичным белым топом и балетками. Жаклин Кеннеди нравилось примерять брюки-клеш с небольшим расширением внизу, а принцесса Диана носила их в лучших традициях школьного стиля преппи – с аккуратными ботиночками на плоском ходу и свободными свитерами.

Сейчас белые брюки такие же актуальные, как и прежде, поскольку дизайнеры предлагают девушкам свободу выбора относительно фасонов. Для этого сезона Alberta Ferretti представили элегантные брюки-дудочки с завышенной талией, Altuzarra советуют надевать расслабленные брюки на пуговицах, которыми можно регулировать высоту разреза, а у Zimmermann и Fendi в коллекции представлены широкие штаны с низкой посадкой.



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue



Трендовые белые брюки 2021 / Vogue