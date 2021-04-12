Много даже ярых модниц боятся анималистических принтов, однако в звериных принтах нет ничего плохого. Несмотря на то, что fashion-индустрия делает ставку на лаконичность и простоту, анималистический принт все еще остается обязательным элементом любых сезонных трендов.

Леопард, зебра и другие животные мотивы из сезона в сезон появляются в новых коллекциях различных брендов. Это значит, что не стоит бояться таких вопиющих принтов. Они никогда не будут выглядеть вульгарно, если вы научитесь их правильно сочетать в образе, или грамотно миксовать с другими принтами.

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Стилизовать вещи с анималистическим узором довольно сложно, поэтому советуем вам обратить внимание на несколько советов, которые помогут вам составить замечательные образы для повседневной жизни.

Принт в обуви

Стилисты отмечают, что если вас преследует страх выглядеть смешно или неуместно, то начните эксперименты с аксессуарной группы, ведь это наиболее "безопасный" вариант.

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Пример образа:

Джинсы из темного денима + белая рубашка + базовый тренч + ботильоны в змеином принте + сумка молочного цвета



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Украшения с анималистическим узором Здесь все очень просто. Достаточно начать с сережек или броши и ваш образ будет выглядеть значительно интереснее.

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Пример:

Трикотажное платье + оверсайз кожанка + ковбойки + акцентная брошь с коровьим принтом



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Принтованная сумка

В этом сезоне сумки занимают особое место в образах. Яркие или анималистические предметы гардероба дополнят ваш базовый образ.

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Пример:

Брючный костюм пастельного оттенка + белая футболка + кеды + сумка в леопардовом принте



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Принт в верхней одежде

"Это довольно рискованный вариант, если вы фанат классики и базовых цветов, однако даже здесь можно оставаться преданным собственным предпочтениям, выбрав, например черно-белый зебровый узор. Из недостатков – может быстро надоесть, поскольку занимает весомую площадь всего образа", – говорится в заметке.

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Пример:

Шелковый комплект в пижамном стиле + блейзер в анималистическом принте + мюли/сандалии + мягкая сумка/клатч



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Принтованные поясные изделия (брюки, джинсы, юбки, шорты)

Такой вариант подойдет для тех, кому уже надоели базовые варианты джинсов или юбок и хочется создать образ не хуже, чем на стритстайл-съемках.

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Пример:

Шорты с зебровым принтом + черный кроп-топ + оверсайз блейзер/бомбер + спортивные сандалии + сумка-багет



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio