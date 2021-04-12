Самые модные анималистические образы весны: что одевают streetstyle-героини
Много даже ярых модниц боятся анималистических принтов, однако в звериных принтах нет ничего плохого. Несмотря на то, что fashion-индустрия делает ставку на лаконичность и простоту, анималистический принт все еще остается обязательным элементом любых сезонных трендов.
Источник:инстаграм Pump Your Studio
Леопард, зебра и другие животные мотивы из сезона в сезон появляются в новых коллекциях различных брендов. Это значит, что не стоит бояться таких вопиющих принтов. Они никогда не будут выглядеть вульгарно, если вы научитесь их правильно сочетать в образе, или грамотно миксовать с другими принтами.
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Стилизовать вещи с анималистическим узором довольно сложно, поэтому советуем вам обратить внимание на несколько советов, которые помогут вам составить замечательные образы для повседневной жизни.
Принт в обуви
Стилисты отмечают, что если вас преследует страх выглядеть смешно или неуместно, то начните эксперименты с аксессуарной группы, ведь это наиболее "безопасный" вариант.
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Пример образа:
Джинсы из темного денима + белая рубашка + базовый тренч + ботильоны в змеином принте + сумка молочного цвета
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Принтованная сумка
В этом сезоне сумки занимают особое место в образах. Яркие или анималистические предметы гардероба дополнят ваш базовый образ.
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Пример:
Брючный костюм пастельного оттенка + белая футболка + кеды + сумка в леопардовом принте
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Принт в верхней одежде
"Это довольно рискованный вариант, если вы фанат классики и базовых цветов, однако даже здесь можно оставаться преданным собственным предпочтениям, выбрав, например черно-белый зебровый узор. Из недостатков – может быстро надоесть, поскольку занимает весомую площадь всего образа", – говорится в заметке.
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Пример:
Шелковый комплект в пижамном стиле + блейзер в анималистическом принте + мюли/сандалии + мягкая сумка/клатч
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Принтованные поясные изделия (брюки, джинсы, юбки, шорты)
Такой вариант подойдет для тех, кому уже надоели базовые варианты джинсов или юбок и хочется создать образ не хуже, чем на стритстайл-съемках.
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Пример:
Шорты с зебровым принтом + черный кроп-топ + оверсайз блейзер/бомбер + спортивные сандалии + сумка-багет
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с минималистичным принтом / Фото из инстаграма Pump Your Studio
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