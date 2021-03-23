Ежедневно девушки могут вдохновляться стильными образами, которые публикуют модницы на своих личных страницах в инстаграме. Впрочем, не всегда можно найти аутфит по душе и который хочется примерить на себе. Если совсем нет идей, что надеть – стилисты рекомендуют обратить внимание на широкие штаны и свитер.

Одно из самых свежих модных сочетаний, которые надо взять на вооружение – сочетание свитера и трендовых современных широких брюк, которые пришли на смену узким джинсам скинни. Такой мешковатый силуэт – это не только модный образ, но и очень комфортный и удобный.

Смотрите также Лавандовый – самый модный цвет осени, который стилисты советуют носить уже сейчас

Португальский стилист София Коэльо уже примерила на себе стильный бежевый свитер и широкие белые брюки, а одна из самых ярких фигур модной индустрии в Дании Эмили Синдлев соединила стильный зеленый свитер и трендовые кожаные штаны.

По словам стилистов, лучше всего в паре работают штаны широкого кроя молочного оттенка и свитера приглушенных цветов. В идеале – популярный свитер с объемными косами.

Для создания целостного аутфита кроме этих двух элементов больше ничего добавлять не надо. Единственный штрих, который может удачно дополнить это модное весеннее комбо – сумка в тон свитеру. Ну и не стоит забывать о модных кроссовках или лоферах, которые станут идеальным завершением такого образа.

Предлагаем в нашей подборке вдохновиться стильными образами модных инфлюенсеров, которые показывают, как можно стильно сочетать цвета и отдельные элементы гардероба.