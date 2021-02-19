За последний год спортивные костюмы получили огромную популярность. Их начали надевать мировые знаменитости не только для прогулок по паркам, но и для любых выходов в город.

Спортивные костюмы никому не успели надоесть. Напротив, стилисты даже советуют отдельные элементы гардероба розпаровывать и создавать новые образы. К примеру, свитшоты от спортивного костюма носить с джинсами, а джоггеры комбинировать с жакетами оверсайз.

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Но несмотря стильные комбинации, цельные спортивные костюмы все еще в тренде. Как их носить, чтобы выглядеть модно, можно подсмотреть у Тейбек, Рози Шарье, Рози Хантингтон-Уайтли, Леони Ханне, Софии Коэльо и других модниц, которые сделали спортивный костюм любимым элементом гардероба.

Одним из самых неожиданных, но одновременно интересных вариантов стилизации – спортивный костюм в сочетании с черным жакетом и жемчугом на шее в духе Коко Шанель. Такой комплект для ношения весной выглядит просто идеально.

Тейбек любит носить в паре со спортивным костюмом кепку, которая в начале весны наберет немало обороты и станет ультрапопулярною. Француженка Камиль Шарье не боится цветов, поэтому с серым пальто и розовым свитшотом надела бейсболку цвета хаки.

Икона стиля Роге Хантингтон-Уайтли подбирает аксессуары в тон всему комплекта. Для тех, кто любит осознанный подход к моде, это именно то, что нужно.

С черным жакетом и жемчугом

С карамельным пальто и белыми ботинками

С серым пальто и кепкой

С жакетом и классической сумкой

С длинным шарфом и шапкой

С сумкой-шопер и очками

Парный total look

С очками и украшениями

С кепкой и сумкой в одной цветовой гамме