Как модницы носят спортивный костюм: интересные идеи, которые вы захотите повторить
За последний год спортивные костюмы получили огромную популярность. Их начали надевать мировые знаменитости не только для прогулок по паркам, но и для любых выходов в город.
Источник:Vogue
Спортивные костюмы никому не успели надоесть. Напротив, стилисты даже советуют отдельные элементы гардероба розпаровывать и создавать новые образы. К примеру, свитшоты от спортивного костюма носить с джинсами, а джоггеры комбинировать с жакетами оверсайз.
Обратите внимание Рубашки, тай-дай и деним: трендовый наряд из сериала "Друзья", которое мы будем носить этой весной
Но несмотря стильные комбинации, цельные спортивные костюмы все еще в тренде. Как их носить, чтобы выглядеть модно, можно подсмотреть у Тейбек, Рози Шарье, Рози Хантингтон-Уайтли, Леони Ханне, Софии Коэльо и других модниц, которые сделали спортивный костюм любимым элементом гардероба.
Одним из самых неожиданных, но одновременно интересных вариантов стилизации – спортивный костюм в сочетании с черным жакетом и жемчугом на шее в духе Коко Шанель. Такой комплект для ношения весной выглядит просто идеально.
Тейбек любит носить в паре со спортивным костюмом кепку, которая в начале весны наберет немало обороты и станет ультрапопулярною. Француженка Камиль Шарье не боится цветов, поэтому с серым пальто и розовым свитшотом надела бейсболку цвета хаки.
Икона стиля Роге Хантингтон-Уайтли подбирает аксессуары в тон всему комплекта. Для тех, кто любит осознанный подход к моде, это именно то, что нужно.
С черным жакетом и жемчугом
С карамельным пальто и белыми ботинками
С серым пальто и кепкой
С жакетом и классической сумкой
С длинным шарфом и шапкой
С сумкой-шопер и очками
Парный total look
С очками и украшениями
С кепкой и сумкой в одной цветовой гамме
Поделиться новостью