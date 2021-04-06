Сабо на деревянной подошве вернулись из 1970-х годов, а в этом сезоне уверенно займут ведущие позиции. Эту модель обуви также называют клоги. Такие сабо ранее неоднозначно воспринимались, ведь не все осмеливались их надевать, впрочем после показа Hermes весна – лето 2021 все изменилось, поэтому клоги имеют шансы понравиться всем.

Появление клоги уходит своими корнями в Средневековье – когда появились первые деревянные башмачки. К нам они пришли из 1970-х, на волне популярности всего этнического и развития стиля бохо. А вот покорить им модные вершины помог шведский музыкальный коллектив ABBA.

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В 1969 году суперзвезды выступили на фестивале Woodstock в тех же сабо на деревянной подошве. Тренд подхватили не только фанаты квартета, но и миллионы модников по всему миру, а также другие знаменитости. Символично, что именно ABBA вернули былую славу забытым клоги, ведь деревянные башмачки являются национальным символом Швеции.

Стилисты отмечают, что клоги являются одними из самых удобных видов обуви. В свое время Хайди Клум и Сара Джессика Паркер носили их на последних месяцах своей беременности.

Среди поклонников сабо на деревянной подошве – испанка Бланка Миро, британская икона стиля Алекса Чанг, американская актриса Хлоя Севиньи и модница Леандра Медин.

Французская телеведущая и журналистка Александра Голованофф носит клоги уже несколько месяцев подряд, причем не только одну модель. Instagram-модница Мари фон Беренс взяла такую обувь с собой в отпуск в Лос-Анджелес.