Fashion-эксперты отмечают, что гардероб в новом сезоне станет расслабленным, спокойным и более простым. Комфорт и удобство – два главных компонента весны и лета. В новом сезоне на первый план выйдут яркие насыщенные цвета и различные смешанные стили. Все это легло не только в основу коллекций одежды, но и непосредственно обуви.

Еще задолго до Недели моды этого года, на которых показывают коллекции одежды на осень-зиму 2021/2022, осенью дизайнеры представили на своих моделях интересные варианты обуви, которые стоит взять на вооружение.

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Представленную модную обувь, которая уже совсем скоро станет актуальной и популярной, именитые дизайнеры представили на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Балетки

Обувь на плоском ходу – хит сезона. Именно балетки будут отвечать за романтическую и женскую составляющую весны. Интересные варианты балеток появились в коллекциях Simone Rocha и Dior.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style

Острый носок

Этой весной особенно популярным будет очень острый носок. Обратите внимание на насыщенные цвета, которые представили в своих коллекциях Prada и Valentino. Самый популярный цвет весны – розовый. Представители модной индустрии советуют обращать свое внимание на все оттенки – от приглушенного кораллового до цвета shnocking pink.

Обувь с острым носком дополняют фигурный или высокий каблук, цепи, шипы и другие аксессуары.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style

Низкие каблуки

Комфорт в новом сезоне выступает на первое место, поэтому дизайнеры советуют обратить внимание на обувь с низкими каблуками. Весной низкие каблуки будут присутствовать в высоких сапогах с квадратным носком, туфлях, босоножках. Обувь, которая уже совсем скоро станет актуальной представили Chanel и Valentino.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style

Фигурные каблуки

Тем, кто хочет разбавить образ и поэкспериментировать, понравится тренд на фигурные каблуки. Такие были замечены в коллекциях Givenchy и Salvatore Ferragamo.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style

Сандалии

В новом сезоне среди популярных моделей обуви будут преобладать сандалии гладиаторские, модели с завязками, что обвивают щиколотку, плетеные и сандалии насыщенных цветов. Интересные варианты показали бренды Dior и Etro.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style

Вьетнамки

Вьетнамки – одна из самых популярных пар весенне-летнего сезона. Дизайнеры любят экспериментировать с этой моделью, поэтому показывают различные варианты на платформе, с грубой подошвой и насыщенных цветов.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style

Слипперы

Чтобы везде чувствовать себя комфортно, как дома, модные бренды адаптировали слипперы к повседневному гардеробу и дополнили обувь цветным мехом, цепями и резными вставками.



Трендовая обувь весны-лета 2021 / In Style