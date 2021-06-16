Сланцы Adidas Yeezy стали главным обувным трендом среди fashion-инфлюенсеров. Когда впервые пользователи увидели мужскую версию сланцев, которую примерил Канье Уэст, то сразу назвали модель "уродливой", впрочем неожиданно она начала приобретать широкую популярность.

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Стоит отметить, что такая обувь прежде всего чрезвычайна удобная. В холодное время года знаменитости обувают их с белыми носками под лосины. Чаще всего в сланцах Adidas Yeezy попадала в объективы папарацци Кайя Гербер. Модель надевала обувь постоянно на неофициальные прогулки или идя в спортзал.

Инфлюенсер Жозефин Гаанинг резиновою обувь, которую еще несколько лет назад мы все носили исключительно для домашнего обихода, объединяет их с элементом роскоши – сумкой Hermès. Матильда Джерф предлагает носить их со спортивным костюмом.

Популярная модель и блогерша Камилла Шарья обувает бежевые сланцы со стильной рубашкой оверсайз зеленого цвета. Стильная мама Сандра Сауседа из Аризоны одевает сланцы не только со спортивными брюками, но и с классическими палаццо, белыми широкими брюками и велосипедки.

Стилисты отмечают, что такую обувь можно носить на самом деле со всем чем угодно. Она станут отличным дополнением к легким шортам или велосипедкам, к джинсам или свободному штанному костюму.

В сочетании с носками в тон, ваши шлепанцы визуально станут еще более массивными. Стоит такая обувь более 10 тысяч гривен.