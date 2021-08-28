Модельер создала интерактивное платье, которое помогает соблюдать дистанцию

Голландская модельер модных технологий Анук Випрехт придумала весьма экстравагантный способ держать окружающих на безопасном расстоянии. Когда кто-то подходит слишком близко, юбка на ее платье расширяется и заставляет его немного отступить.

И для этого не нужно нажимать ни на одну кнопку, все срабатывает автоматически с помощью специально разработанной технологии. Какой именно – узнавайте дальше.

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Платье близости

Чтобы создать барьер между владельцем и тем, кто к нему приближается, футуристическое платье Proximity имеет специальное ожерелье с термодатчиком.

Когда оно обнаруживает людей в интимном, личном или социальном пространстве, срабатывает роботизированный механизм , который и расширяет платье.

, который и расширяет платье. Интересно то, что все необходимые детали изготовлены на 3D-принтере.



Интерактивное платье для соблюдения социальной дистанции / Фото из инстаграма Анук Випрехт

Я создала это платье для себя, и в Америке, где я сейчас живу, оно имеет прямую практическую пользу. Люди иногда забывают о пандемии и о важности дистанции, платье же об этом ненавязчиво напоминает,

– рассказала модельер в комментарии All Pyrenees.

Платье близости намекает окружающим держаться на безопасном расстоянии: смотрите видео

Другие технологические платья

Платье-паук

Платье Proximity – не единственное творение Анук Випрехт, которая больше 20 лет работает в сфере Fashion Tech – симбиоза фэшн индустрии и высоких технологий. Его прообразом стало Spider Dress, которое также призвано защищать личное пространство своей обладательницы и стало очень актуальным во времена пандемии.



Платье-паук / Фото из инстаграма Анук Випрехт

Платье-паук имеет датчики, которые реагируют на приближение и дыхание. Когда человек подходит слишком близко, роботизированные щупальца начинают двигаться, будто атакуют. А в менее агрессивной среде движения робота становятся более плавными.

В отличие от Proximity, которое модельер сделала для себя, платье-паук изготовлено для коммерческого заказчика.

Я чувствую, что для вещей, которые я делаю, уже сформировался рынок, так как получаю каждый день по несколько писем от желающих приобрести мое Spider Dress. Мне приходится огорчать всех этих людей, объясняя, что данное изделие выпущено всего в четырех экземплярах, и все они находятся в музеях. Но мы точно стоим на пороге рождения этого нового рынка и в ближайшее время поймем, как он будет выглядеть,

– резюмирует Анук.

Платье-паук имеет более агрессивный подход: смотрите видео

Дымовое платье

Smoke Dress – еще одно платье от модельера, которое имеет такую же идею обозначения социальной дистанции. Однако оно выполнено в более деликатном формате. Платье не атакует, как Spider Dress, и не отталкивает, как Proximity, а обозначает допустимые пределы, выпуская дым, когда кто-нибудь подходит слишком близко.

Дымовое платье деликатно обозначает допустимое расстояние: смотрите видео